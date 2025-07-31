В Думе обратились к вице-премьеру за объясниями роста цен на школьные товары

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к вице-премьер-министру Дмитрия Чернышенко с просьбой прояснить ситуацию из-за роста цен на школьные товары. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию компании «Платформа ОФД» , на которое ссылается Останина, средняя цена минимального школьного набора в июне - июле 2025 года стала на 7% дороже, чем в такой же период 2024 года, и составила 16 219 рублей.

«Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей», — говорится в обращении Останиной к Чернышенко.

Также она попросила правительство принять дополнительные меры по поддержке семей с детьми в преддверии нового учебного года.

До этого Останина призвала заменить «человейники» в регионах на малоэтажные дома, чтобы повысить рождаемость. Останина отметила, что люди не хотят жить в регионах из-за отсутствия современной развитой инфраструктуры.

Ранее в Госдуме призвали запретить коммерческое суррогатное материнство.