Невеста ветерана СВО, похороненного голым с мешком на голове, записала видео

Kub Mash: невесте похороненного голым ветерана СВО отказали в возбуждении дела
Shutterstock

Невесте ветерана специальной военной операции (СВО) Александра Третьяка, которого похоронили в Анапе голым и с пакетом на голове, отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом женщина рассказала в видео, опубликованном в Telegram-канале Kub Mash.

Невеста военнослужащего была уверена, что хоронит его через морг, однако на самом деле его похоронами занималось частное ритуальное агентство, которое возложило всю вину на свою сотрудницу и якобы уволило ее за это.

Случившемся заинтересовались сотрудники МВД. По данным канала, полицейские опросили ритуальщиков, которые заявили, что родные Третьяка заплатили за похороны всего 17 тысяч рублей, поэтому они работали «по минималке». В свою очередь близкие ветерана СВО утверждают, что отдали почти в пять раз больше — 81 тысячу рублей.

В публикации говорится, что через некоторое время с семьей военного якобы связался следователь, который уточнил, «будут ли они дальше раскачивать лодку». Позже выяснилось, что звонил знакомый ритуальщиков, а сотрудница похоронного бюро, которая была якобы уволена, записана в телефонах местных жителей как работник морга.

Как стало известно позже, речь шла о ветеране СВО Александре Третьяке. Известно, что он участвовал в боевых действиях в различных горячих точках с 2012 года. Кроме того, боец принимал участие в СВО и вернулся в родной город для реабилитации после ранения.

Сожительница мужчины Юлия утверждает, что даже сотрудники кладбища были возмущены тем, как подготовили тело военного. По данным Telegram-канала Kub Mash, что жителя Анапы положили в гроб с незамаскированными следами вскрытия на теле, завернутым лишь в старое одеяло.

Ранее в России офицера СВО похоронили через два года после ухода из жизни.

