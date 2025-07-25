Появились детали похорон голого ветерана СВО, возмутившие его родственников

НТВ: похороненный без одежды и с пакетом на голове в Анапе оказался бойцом СВО

Александр Третьяк, которого похоронили в Анапе голым и с пакетом на голове, оказался ветераном специальной военной операции (СВО). Детали похорон, возмутивших родственников и близких мужчины, обнародовал телеканал НТВ.

Известно, что Александр участвовал в боевых действиях в различных горячих точках с 2012 года. Кроме того, боец принимал участие в СВО и вернулся в родной город для реабилитации после ранения. Сожительница мужчины Юлия утверждает, что даже сотрудники кладбища были возмущены тем, как подготовили тело военного.

«Ничего зашито не было, на шее будто сильный рубец. Сами копальщики были в шоке. Говорят, даже бомжей с подушками хоронят у нас. А его кинули с пакетом на голове», — рассказала Юлия.

О том, что жителя Анапы положили в гроб голым, с пакетом на голове и с незамаскированными следами вскрытия на теле, сообщил Telegram-канал Kub Mash 22 июля. Отмечается, что тело было завернуто лишь в старое одеяло, больше внутри ничего не было. Распорядители похорон попытались обвинить в случившемся новенького санитара, а затем из ритуального агентства явилась сотрудница и вернула 16 тысяч рублей. Одеть Александра уже не успели, поэтому вещи просто положили рядом. Родные намерены подать жалобу в прокуратуру.

Ранее в России офицера СВО похоронили через два года после ухода из жизни.