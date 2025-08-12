На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двоих подростков обвинили в теракте на железной дороге в Орле

В Орле арестованы двое подростков по делу о теракте на железной дороге
РИА Новости

Двум подросткам предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге в Орле. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фигурантами уголовного дела стали два подростка 2009 и 2007 годов рождения. Они проникли на территорию депо «Орел-Сортировочный» и подожгли транспортное средство.

По данным следствия, за поджог и съемку происходящего на камеру им пообещали деньги.

Злоумышленников задержали полицейские совместно с УФСБ региона. Несовершеннолетних взяли под стражу, они признались в содеянном. Им предъявлены обвинения по статье 205 УК РФ, часть 2, пункт «а» (террористический акт, совершенный группой лиц).

До этого подросток из Перми был задержан за покушение на террористический акт. По версии следствия, молодой человек через интернет нашел контакты террористической организации, которая базируется на территории Украины. Юноша прошел курс обучения и спланировал поджог трансформаторной подстанции. Воплотить замысел он не смог, так как вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее несовершеннолетнего петербуржца обвинили в поджоге поста полиции.

