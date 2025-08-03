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Несовершеннолетнего петербуржца обвинили в поджоге поста полиции

СК завел дело о теракте на подростка после поджога поста полиции в Петербурге
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в поджоге недействующего полицейского поста на Московской площади. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел днем 2 августа. По данным следствия, несовершеннолетний прибыл к посту и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнула крыша здания. После этого молодой человек сфотографировал пожар и скрылся. Огонь удалось потушить очевидцам, пострадавших нет.

Расследование ведётся следственным отделом по Московскому району, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации СК, личность подростка была оперативно установлена. Его задержали и доставили на допрос. Сам подозреваемый рассказал, что получил через мессенджер предложение о заработке от неизвестных лиц.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.

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