На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми 15-летний подросток хотел поджечь трансформаторную подстанцию и попал под суд

В Перми подростка будут судить за подготовку к теракту
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подросток из Перми предстанет перед судом за покушение на террористический акт. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодой человек через интернет нашел контакты террористической организации, которая базируется на территории Украины.

«Несмотря на осведомленность о запрете деятельности этой организации в России и ее признании террористической, подросток вступил в ее ряды», – сообщается в публикации.

Юноша прошел курс обучения и спланировал поджог трансформаторной подстанции. Воплотить замысел он не смог, так как вмешались сотрудники правоохранительных органов.

В отношении школьница возбудили уголовное дело. Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В СК напомнили, что за участие в террористической деятельности можно получить серьезный срок, в том числе и пожизненный.

Ранее в Абакане задержали мужчину, пригрозившего взорвать здание ОВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами