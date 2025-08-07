В Перми 15-летний подросток хотел поджечь трансформаторную подстанцию и попал под суд

В Перми подростка будут судить за подготовку к теракту

Подросток из Перми предстанет перед судом за покушение на террористический акт. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодой человек через интернет нашел контакты террористической организации, которая базируется на территории Украины.

«Несмотря на осведомленность о запрете деятельности этой организации в России и ее признании террористической, подросток вступил в ее ряды», – сообщается в публикации.

Юноша прошел курс обучения и спланировал поджог трансформаторной подстанции. Воплотить замысел он не смог, так как вмешались сотрудники правоохранительных органов.

В отношении школьница возбудили уголовное дело. Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В СК напомнили, что за участие в террористической деятельности можно получить серьезный срок, в том числе и пожизненный.

Ранее в Абакане задержали мужчину, пригрозившего взорвать здание ОВД.