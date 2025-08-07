На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школа организовывала аборты для учениц втайне от их родителей

В США школу заподозрили в организации абортов для учениц втайне от родителей
Pixabay

В США одну из школ заподозрили в организации прерывания беременностей для учениц втайне от их родителей. Об этом сообщает New York Post.

Предварительно, все случилось в 2021 году, когда администрация средней школы Сентрвилл в округе Фэрфакс в Вирджинии, предположительно, помогала несовершеннолетним ученицам делать аборты втайне от их родителей, организуя и финансируя этот процесс. Школьный округ сообщил, что после получения информации об этом 5 августа текущего года сразу же было начато расследование. Однако официальные представители утверждают, что ранее о подобных случаях не слышали.

Организации, выступающие против абортов, уже назвали произошедшее «эксплуатацией детей» и требуют привлечения виновных к ответственности. В настоящее время проверка обстоятельств дела продолжается.

Ранее американку осудили за помощь китаянкам, которые ездили рожать в США.

