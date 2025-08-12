На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском детском саду на воспитанников напали пчелы

В детском саду на юге Москвы на группу напал рой пчел
Lorenzo Bernini 0/Shutterstock/FOTODOM

Прогулка детей в одном из детских садов Москвы закончилась вызовом экстренных служб — на детей напали пчелы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в образовательном учреждении на Братеевской улице. По предварительной информации, насекомые атаковали сразу нескольких детей, которые находились во дворе сада. По неуточненным данным, пострадали пять воспитанников. Информация об их состоянии отсутствует.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

Директор школы №998 Антон Малыш в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил факт инцидента. Он отметил, что воспитатели незамедлительно отреагировали на случившееся и завели детей в помещение, а после вызвали скорую помощь.

«Медицинская помощь была оказана на месте прибывшими врачами, госпитализация не потребовалась», — добавил глава образовательного учреждения.

Специалисты обработали место скопления насекомых, а также осмотрели территорию детского сада.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина едва не задохнулась после укуса пчелы. Пациентка жаловалась на сильный зуд в ладонях и ступнях, отек лица, шеи и проблемы с дыханием. Специалисты больницы сразу распознали симптомы анафилактического шока и спасли пострадавшую от встречи с насекомыми.

Ранее россиянам рассказали, как облегчить состояние после укуса ос или пчел.

