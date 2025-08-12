В московском детском саду на воспитанников напали пчелы

В детском саду на юге Москвы на группу напал рой пчел

Прогулка детей в одном из детских садов Москвы закончилась вызовом экстренных служб — на детей напали пчелы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в образовательном учреждении на Братеевской улице. По предварительной информации, насекомые атаковали сразу нескольких детей, которые находились во дворе сада. По неуточненным данным, пострадали пять воспитанников. Информация об их состоянии отсутствует.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

Директор школы №998 Антон Малыш в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил факт инцидента. Он отметил, что воспитатели незамедлительно отреагировали на случившееся и завели детей в помещение, а после вызвали скорую помощь.

«Медицинская помощь была оказана на месте прибывшими врачами, госпитализация не потребовалась», — добавил глава образовательного учреждения.

Специалисты обработали место скопления насекомых, а также осмотрели территорию детского сада.

