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В Подмосковье женщина едва не задохнулась после укуса пчелы

В Подмосковье спасли женщину с анафилактическом шоком после укуса пчелы
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photofort 77/Shutterstock/FOTODOM

В Электростали медики оказали помощь женщине, которая едва не задохнулась после укуса насекомого. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

54-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на резкое ухудшение состояния после укуса насекомого. Пациентка жаловалась на сильный зуд в ладонях и ступнях, отек лица, шеи и проблемы с дыханием. Специалисты больницы сразу распознали симптомы анафилактического шока.

«Женщину экстренно перевели в отделение реанимации: ей ввели адреналин и другие гормональные препараты для стабилизации состояния. В течение суток она находилась под тщательным наблюдением врачей, которые контролировали ее состояние и проводили необходимые процедуры», — рассказал заведующий приемного отделения Электростальской больницы Александр Волков.

Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Врачи напомнили, что при подобных симптомах необходима экстренная медицинская помощь. Специалисты советуют всегда иметь при себе антигистаминные препараты, особенно тем, кто знает о своей предрасположенности к аллергическим реакциям.

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