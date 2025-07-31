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Россиянам рассказали, как облегчить состояние после укуса ос или пчел

Психолог Решетникова: масла помогут облегчить состояние после укуса ос или пчел
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Эфирные масла помогут облегчить состояние после укуса ос и пчел, если нанести их сразу. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова.

«Жалящие насекомые впрыскивают под кожу соединения, которые вызывают быстрое развитие воспалительной реакции: отек, боль, зуд, иногда даже аллергические проявления. Очень важно оказать первую помощь вовремя, чтобы минимизировать неприятные ощущения», — подчеркнула она.

Так, например, можно нанести несколько капель масла копайбы на свежий укус, оно обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом и поможет уменьшить жжение и покраснение. На этапе заживления эксперт посоветовала применять масло лаванды, чтобы снять раздражение и ускорить восстановление тканей. Масло чайного дерева будет действовать как натуральный антисептик, мяты перечной — охладит и уменьшит зуд.

Решетникова подчеркнула, что при появлении серьезных симптомов после укуса важно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого говорила, что для большинства людей укус пчелы или осы вызовет лишь болезненные ощущения и временный дискомфорт, но есть и те, для кого встреча с насекомым может закончиться катастрофой. По ее словам, жало, попадая под кожу, впрыскивает сложный коктейль из токсинов, реакция на который может быть непредсказуемой.

Ранее был назван способ, который поможет избавиться от ос во время летнего отдыха.

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