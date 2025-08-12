«Я адекватный»: вежливый искатель закладок с ножом удивил петербурженку и попал на видео

В Петербурге искатель закладок с ножом удивил женщину своей вежливостью

В Петербурге заметили вежливого и «адекватного» искателя закладок с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов и попал в объектив камеры домофона. Женщина заметила подозрительного мужчину, который что-то делал за деревом с ножом в руках, и спросила, что он делает.

«Закладку ищу. А что?» — ответил незнакомец.

Затем женщина поинтересовалась, зачем ему нож, и мужчина ответил, что просто ковыряет с помощью него землю. Незнакомец также заявил, что в его действиях нет ничего плохого.

«Я даже все потом обратно приберу. Я адекватный», — заверил он женщину.

Случайная очевидица поиска закладок сказала, что верит мужчине, а он, в свою очередь, поблагодарил ее. После этого незнакомец продолжил ковырять землю, а женщина, предположительно, направилась по своим делам.

Ранее в Москве мужчина полез за закладкой и упал в вентиляционную шахту на 13-м этаже.