В Москве мужчина полез за закладкой и упал в вентиляционную шахту на 13-м этаже

В Москве спасли мужчину, упавшего в вентиляционную шахту с 13-го этажа

В Москве сотрудники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту человека. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Славянском бульваре. Местный житель вышел на лестничную площадку и услышал крики за стеной. Он попытался поговорить с источником звуков и выяснил, что мужчина упал с 13-го этажа и застрял, после чего вызвал спасателей.

Сначала сотрудники МЧС предположили, что неизвестный застрял в мусоропроводе, но вскоре выяснилось, что он упал в вентиляционную трубу с 13-го этажа.

«Спасатели с помощью инструментов разрезали стальной лист вентиляционной шахты на втором этаже и вытащили напуганного товарища», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину, у него диагностировали перелом голени и ушиб головы.

Известно, что пострадавший приехал в Москву из Алтайского края. Предварительно, на 13-м этаже он искал закладку, но в какой-то момент случайно провалился в шахту.

По словам жильцов, в доме незнакомцы нередко оставляют пакетики с неизвестными веществами.

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