Мужчины втроем изнасиловали женщину-инвалида и отправили видео процесса ее брату

Жителей Индии арестовали за изнасилование женщины с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Telangana Today.

Инцидент произошел в штате Карнатака. По данным полиции, трое мужчин надругались над женщиной-инвалидом, после чего отправили видео с произошедшим брату пострадавшей.

Мужчина был шокирован увиденным, но быстро переслал сообщение другу, чтобы можно было скачать ролик и предоставить его в качестве доказательства. Известно, что позже сообщение удалили, а родственник обратился в полицию.

В результате сотрудники правоохранительных органов арестовали троих подозреваемых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных преступлениях в отношении лиц с ограниченными возможностями. Женщина уже прошла медосвидетельствование.

Местные жители требуют как можно быстрее наказать виновных и ввести более строгие меры по защите уязвимых женщин.

