В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией в РФ
Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency

Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизирована. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая заболевания.

«Циклические подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет», — заявили в ведомстве.

Менингококковая инфекция – это крайне опасное заболевание, которое может молниеносно развиваться до тяжелой, угрожающей жизни формы. Протекать заболевание может в разных формах, часто пациенты сталкиваются с тяжелым состоянием и попадают в реанимацию. У пациента могут наблюдаться такие симптомы, как нестерпимая головная боль, лихорадка, рвота, острая реакция на свет, боль в мышцах шеи. Если дошло до сепсиса, то появляется геморрагическая сыпь в виде звездочек.

Ранее стало известно, когда будет доступна новая российская вакцина от менингококка.

