«Бьет молниеносно»: россиянам назвали способы защиты от менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция – это крайне опасное заболевание, которое может молниеносно развиться до тяжелой, угрожающей жизни формы. Причем есть риск, что поначалу болезнь примут за обычное ОРЗ из-за схожих первых симптомов, сообщила RT эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Заболеваемость этой опасной инфекцией только за последний год выросла вдвое, напоминает газета «Известия». В Госдуме на этом фоне обсуждают возможность включения иммуннизации от менингита в Национальный календарь прививок. Отмечается, что пока основным препятствием для этого является отсутствие на рынке вакцин отечественного производства полного цикла – это ключевое условие для включения препарата в национальную программу вакцинации.

Протекать заболевание может в разных формах, часто пациенты сталкиваются с тяжелым состоянием и попадают в реанимацию, сообщила Демьяновская.

«Инфекция может проявляться по-разному: от легкого недомогания, напоминающего ОРЗ, до угрожающих жизни форм — менингита и сепсиса», — отметила она.

По ее словам, если речь идет о тяжелом случае, то болезнь развивается молниеносно – счет идет на часы. Всего за одни сутки менингококковая инфекция может привести к летальному исходу, поэтому крайне важно при малейших подозрениях срочно обратиться к врачу, подчеркнула врач.

Что касается клинической картины, то она зависит от формы заболевания. Так, если у пациента менингит, то у него наблюдаются такие симптомы, как нестерпимая головная боль, лихорадка, рвота, острая реакция на свет, боль в мышцах шеи. Если дошло до сепсиса, то у пациента появляется геморрагическая сыпь в виде звездочек. При этом его состояние стремительно ухудшается, наблюдается спутанность сознания, септический шок.

Часто первые признаки болезни у детей можно спутаться с легкой простудой – это лихорадка, вялость. В таком состоянии дети отказываются от еды, у них может набухнуть большой родничок на голове, перечислила врач. Передается болезнь, по ее словам, можно воздушно-капельным путем, поэтому ее можно подхватить от зараженного человека.

При выявлении инфекции нужно срочно начинать лечение мощными антибиотиками, важно оперативно стабилизировать артериальное давление, снизить отек мозга, скорректировать свертываемость крови. Если случай тяжелый, то такого пациента обычно переводят в реанимацию и подключают к ИВЛ, отметила врач.

«Лучшая защита от менингококковой инфекции – вакцинация, — подчеркнула Демьяновская. — Особенно важно вакцинировать детей, подростков, военнослужащих и тех, кто едет в регионы, где инфекция распространена».

Ранее врач объяснил, почему в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией.