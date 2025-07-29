Стало известно, когда будет доступна новая российская вакцина от менингококка

В России новая отечественная вакцина от менингококковой инфекции станет доступна в 2027 году. К концу текущего года планируется подать документы для ее регистрации, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Разработали новую российскую вакцину специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. Это препарат с уникальным составом, включающим в себя серотипы А, С, Y, W и рекомбинантный компонент В. Как пояснили эксперты агентства, это важно, так как именно этот компонент не только является сегодня наиболее распространенным в стране, но и вызывает тяжелый сепсис у 30% заразившихся.

В данный момент препарат проходит клинические испытания, уточнили в ФМБА РФ.

Напомним, менингококковая инфекция – это крайне опасное заболевание, которое может молниеносно развиться до тяжелой, угрожающей жизни формы. Протекать заболевание может в разных формах, часто пациенты сталкиваются с тяжелым состоянием и попадают в реанимацию. У пациента могут наблюдаться такие симптомы, как нестерпимая головная боль, лихорадка, рвота, острая реакция на свет, боль в мышцах шеи. Если дошло до сепсиса, то появляется геморрагическая сыпь в виде звездочек. При этом его состояние стремительно ухудшается, наблюдается спутанность сознания, септический шок. При первых симптомах заболевания важно обратиться к врачу, а лучшей профилактикой является своевременная вакцинация.

Ранее врач объяснил, почему в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией.