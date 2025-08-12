На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали дождь и грозу 12 августа

Дождь, грозу и температуру до плюс 21°C прогнозируют в Москве 12 августа
Максим Блинов/РИА Новости

Во вторник, 12 августа, в Москве ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами с грозами, а температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Такие данные приводит Гидрометцентр России на своем сайте.

Дневная температура в столице будет варьироваться от 19 до 21°C. В ночь на среду возможно понижение температуры до 11°C.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

В Московской области днем ожидается от 17 до 22°C, а ночью температура может опуститься до плюс 8°C.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что во второй десятидневке августа в Москве ожидается более прохладная погода, чем в первой, а также увеличение количества дождливых дней. Он допустил, что вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией».

Ранее россиянам объяснили правила ухода за волосами в дождливую погоду.

