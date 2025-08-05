Россиянам объяснили правила ухода за волосами в дождливую погоду

В дождливую погоду важно особенно ухаживать за волосами, однако, универсальных советов в этом вопросе нет, потому что все будет зависеть от типа кожи. Об этом «Радио 1» рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

«Обычно сложно в такую погоду людям с кудрявыми или пористыми волосами. Они чаще всего используют кудрявый метод в уходе. Его, собственно, рекомендуется продолжать, еще можно добавить антистатики, которые немного снижают пушистость. Но они иногда создают эффект грязных волос», — объяснила специалист.

По ее словам, в летний период волосы могут становиться более жирными из-за активной работы сальных желез. Нагайцева уточнила, что потовые и сальные железы загрязняют и пачкают корни волос, поэтому в жару гигиенические мероприятия стоит проводить чуть чаще.

Международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус до этого говорила, что некоторые масла нельзя использовать в качестве средства для ухода за волосами, потому что они могут навредить им. Так, она посоветовала отказаться от использования минерального масла, потому что оно создает пленку и мешает волосам «дышать». Касторовое масло из-за своей густоты может утяжелить прическу, оливковое масло — сделать волосы жирными.

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