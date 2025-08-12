На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, оставившая ребенка в аэропорту Антальи, намерена добиваться опеки

Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка намерена добиваться опеки
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Гражданка России Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после апелляции на приговор по делу об оставлении новорожденного ребенка в опасности, планирует принять участие в заседаниях суда в России, посвященных вопросу об опеке над ее дочерью Николь. Об этом РИА Новости сообщила адвокат россиянки Айшегюль Кюбра Полат.

«Екатерина хочет забрать ребенка. В России, насколько мне известно, в течение августа состоится заседание суда по делу об опеке над Николь, Екатерина хочет принять участие в заседании», — сказала юрист.

Она также добавила, что семья нашла адвоката в России и получает поддержку от некоей «ассоциации».

В феврале текущего года суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на близкого родственника. Основанием для обвинения послужил инцидент, произошедший в октябре 2024 года, когда 18-летняя девушка оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако по итогам заседания, состоявшегося 9 июля, апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Адвокат Полат отметила, что это решение является прецедентным, так как в аналогичных ситуациях матерям, как правило, предъявляется обвинение в оставлении ребенка в опасности, за которое, согласно законодательству Турции, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет.

Девочка Николь была возвращена в Россию после нескольких месяцев, проведенных в Доме малютки в Анталье. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в июле о том, что в ее аппарат не поступало обращений от Бурнашкиной. Детский омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны на данный момент нет достаточного количества официальных документов для предоставления правовой оценки в связи с возможными новыми обстоятельствами дела.

Ранее в Москве мать родила в туалете и выбросила младенца в унитаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами