Россиянка, которая родила ребенка и бросила его в туалете Турции, вышла на свободу

19-летнюю россиянку Екатерину Бурназкину освободили в Турции спустя девять месяцев заключения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее девушку осудили на 15 лет за то, что она родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Однако после апелляции приговор был отменен, и теперь Екатерина планирует вернуться домой. В своем первом интервью после выхода из тюрьмы она рассказала о намерении забрать и воспитывать свою дочь, продемонстрировав эмоциональность, плакала и целовала фотографию ребенка на экране телефона.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство.

Ранее девочке, которую мать бросила в аэропорту в Турции, нашли семью.