В МВД рассказали об использовании QR-кодов мошенниками

МВД: мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники могут собирать персональные данные или рассылать спам при помощи поддельных QR-кодов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Мошенник создает QR-код, как будто ведущий на сайт с выгодной акцией, но на деле это фишинг или сбор персональных данных», — уточнили в ведомстве.

Такой «акции» могут придумать привлекательное название, например: «Получи 5000 рублей». При этом основная ее цель — сбор персональных данных, спам или мошенничество.

Также преступники создают объявления вроде «Сканируй QR-код и получи приз». Если выполнить условие, то осуществляется перенаправление на сайт с требованием указать данные карты или подтвердить «обработку персональных данных». В итоге это приводит к краже персональных данных или подписке на платные услуги.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники в России в последние месяцы стали активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб.

Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, в том числе кредитных заявок.

Ранее российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества.

