Россиян предупредили о мошеннической схеме обмана через мессенджеры

В Роскомнадзоре рассказали о многоэтапной схеме обмана россиян через мессенджеры
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно использовать многоступенчатую схему обмана со звонками через мессенджеры якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, на первом этапе мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджер, представляются сотрудниками службы доставки и просят сообщить код из SMS-сообщения, якобы для сверки данных с курьером. Получив код, мошенники прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, которое должно предостеречь жертву от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки.

На втором этапе аферисты связываются с жертвой повторно, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, и сообщают о том, что персональные данные были скомпрометированы.

Кроме того, для убедительности жертву переключают на звонок якобы с сотрудниками Центрального банка Российской Федерации, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники убеждают жертву оформить кредит и перевести денежные средства на так называемый «безопасный счет».

До этого у мошенников в России обрела популярность схема с использованием поддельных QR-кодов в местах общего пользования.

Ранее россиянам рассказали, как поступать при обнаружении кредита, оформленного мошенниками.

