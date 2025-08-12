На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности соды при изжоге

Гастроэнтеролог Панина: сода не является способом лечения изжоги
Shutterstock

Многие люди до сих пор отдают предпочтение народным методам лечения тех или иных заболеваний, зачастую не осознавая, что в большинстве своем это не только не помогает решить проблему, но и может ее усугубить. И один из таких опасных народных методов — сода с водой при изжоге, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина.

«Сода при изжоге действительно может принести кратковременное облегчение, но причину она не устранит. Кроме того, ее взаимодействие с соляной кислотой желудка сопровождается выделением большого объема углекислого газа. А это, в свою очередь, стимулирует дополнительную выработку кислоты, усиливая ее заброс в пищевод. Результатом этого может стать повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжка», — сказала Панина.

Длительное игнорирование симптомов изжоги без лечения может привести к хроническому воспалению слизистой пищевода, образованию эрозий и язв, сужению просвета пищевода (стриктурам) и кровотечениям. В некоторых случаях развивается пищевод Барретта — состояние, при котором нормальные клетки слизистой заменяются атипичными, что существенно повышает риск рака пищевода.

Таким образом, как подчеркнула врач, сода не является способом лечения изжоги. Если жжение в пищеводе возникает редко и связано с конкретными обстоятельствами, допустим прием антацидов — препаратов, нейтрализующих кислоту, которые снимают дискомфорт без серьезных побочных эффектов.

«При регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Современные методы терапии кислотозависимых заболеваний позволяют эффективно контролировать симптомы и предотвращать осложнения. Однако важно своевременно обратиться за медицинской помощью», — отметила Панина.

Ранее врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги.

