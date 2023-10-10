Врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги

Стресс — одна из ведущих причин возникновения изжоги. Нервная работа, ссоры и хронический недосып могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому нередко врач-гастроэнтеролог направляет пациента на консультацию к психотерапевту или, в определенных случаях, к врачу-психиатру, чтобы добиться хорошего результата от лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО».

«Изжога обычно появляется или усиливается после приема пищи, при погрешности в питании, изменении положения тела. Может быть ощущение кислого привкуса либо горечи в горле, появиться отрыжка кислым содержимым или воздухом. Как правило, при соблюдении диеты изжога может исчезнуть либо становится менее явной. Также это состояние может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для правильной постановки диагноза», — объяснила эксперт.

Спровоцировать изжогу также могут нерациональное питание, избыточный вес, употребление алкоголя и курение, занятие интенсивным физическим трудом, а также некомфортная одежда.

«Продукты питания стоит поделить на несколько групп, ведь механизм воздействия на функции желудка у них разный. В первую группу стоит отнести те, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима). Ко второй группе относят продукты, вызывающие усиление выработки пищеварительных ферментов: очень холодные или жареные блюда, мясные бульоны, молочные продукты с высоким процентным содержанием жира, колбасные изделия. Третья группа оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка: чрезмерно горячие продукты, сладости, в том числе шоколад, кофе, крепкий чай, алкоголь, мята. Четвертая группа включает в себя продукты, вызывающие повышенное газообразование: булочные и кондитерские изделия, фастфуд, жареные блюда, бобовые, капуста», — отметила эксперт.

Развитие изжоги в результате приема лекарственных препаратов также достаточно распространено.

«Она может возникать при бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии», — рекомендовала Халиль.

Если изжога беспокоит не менее двух раз в неделю, необходимо обратиться к врачу. При длительном протекании заболеваний, сопровождаемых изжогой, без медикаментозного лечения высок риск развития язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и других серьезных патологий, резюмировала она.

Ранее была обнаружена мутация, приводящая к раку пищевода.