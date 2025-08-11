В Ульяновской области бизнес-вумен лишилась 15 млн рублей, пытаясь заменить домофон

В Димитровграде 76 -летняя местная предпринимательница-пенсионерка потеряла миллионы рублей после серии телефонных мошенничеств. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области.

Неизвестные связались с потерпевшей в конце июля под видом сотрудников компании по замене домофонов. Выманив у нее личные данные, аферисты сообщили, что некие мошенники оформили от ее имени генеральную доверенность и пытаются перевести деньги с ее банковских счетов.

Чтобы «обезопасить» сбережения, женщина сняла со счета 6,7 млна рублей и передала их курьеру для размещения на «специальном счете».

«Далее мошенники убедили потерпевшую в целях «декларирования» передать следующему курьеру все денежные средства, хранившиеся у нее дома. В итоге второй молодой человек ушел от заявительницы с 3 млн рублей», — сообщили в МВД.

Третий посыльный забрал у потерпевшей 2,5 млн рублей, четвертый курьер забрал у потерпевшей деньги из сейфа ее организации. Общий ущерб составил 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин испугался мошенничества со своим счетом и сам отдал аферистам 6 млн рублей.