В Хабаровске мужчина «инвестировал» в мошенников 5 млн рублей

Житель Хабаровска пытался заработать на продаже валюты и лишился 5 млн рублей, часть денег он оформил в кредит. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Злоумышленники связались с хабаровчанином в конце июля и предложили ему быстрый способ заработка. Необходимо было инвестировать деньги в различные валюты и получать высокий доход.

«Согласившись, горожанин скачал указанное аферистом приложение и начал действовать по указаниям псевдоаналитика. В течение месяца хабаровчанин перевел на неизвестные счета около 5 млн рублей, часть из которых взял в банке, оформив займы», — сообщили в МВД.

Когда потерпевший решил вывести деньги, его счет оказался заблокирован, а лжеброкеры перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого пенсионер из Санкт-Петербурга потерял сбережения после ночного звонка. Аферисты убедили растерянного пенсионера в том, что ему необходимо «задекларировать» свои средства и сделать это нужно как можно быстрее, так как деньги могут изъять сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела. Петербуржец испугался и согласился передать $80 тыс. и €90 тыс. (около 15 млн рублей) курьеру. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка поверила в бесплатную замену ключа и лишилась квартиры и 6,5 млн рублей.