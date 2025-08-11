В Ярославле таксист украл у пассажира 132 тысячи рублей из кошелька

В Ярославле сотрудники полиции установили личность водителя такси, который обокрал пассажира. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 45-летний житель Ярославля, мужчина сообщил, что неизвестный похитил деньги из его кошелька. Выяснилось, что к краже оказался причастен водитель такси, который подвощил потерпевшего.

Пассажир забыл кошелек на заднем сиденье, шофер воспользовался его рассеянностью и присвоил 132 тысячи рублей. Личность злоумышленника установлена. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Якутске таксист помог пассажирке рассчитаться за поездку и перевел себе все деньги с ее банковского счета. Женщина сообщила, что ее обокрал таксист. Выяснилось, что она возвращалась домой на такси и не смогла самостоятельно совершить онлайн-перевод, чтобы рассчитаться за поездку. Пассажирка попросила водителя о помощи, мужчина взял ее телефон и перевел себе 25 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали, в отношении 28-летнего таксиста возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

