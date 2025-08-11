На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске подростки снимали штаны перед парой и избили мужчину

В Омске СК проводит проверку инцидента с нападением подростков на мужчину
Telegram-канал «Жесть Омск»

В Омске следователи разбираются в инциденте с нападением на пожилого мужчину. Об этом сообщает «Жесть Омск».

По данным Telegram-канала, подростки якобы вели себя неадекватно. Например, снимали штаны и провоцировали драку. Во время нападения ударили местного жителя по голове.
На опубликованных кадрах заметны два подростка, сам пострадавший и снимавшая их супруга. Один из молодых людей заявил, что старший участник конфликта его якобы оскорбил.

После публикации в соцсетях на ситуацию обратили внимание следователи. На данный момент они проводят проверку. В действиях юношей они усмотрели признаки хулиганства.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, действиям подростков будет дана правовая оценка», – сообщается в публикации.

До этого в Таиланде подросток напал на педагога из-за того, что получил 18 из 20 баллов. Он хотел, чтобы женщина повысила оценку, и после отказа ударил учительницу на глазах у всего класса. В результате ее госпитализировали.

Ранее в Приморье подростки открыли стрельбу по юноше во время драки.

