Школьник напал на свою учительницу, получив 18 из 20 баллов на экзамене

В Таиланде ученик 11-го класса напал на педагога из-за несогласия с оценкой
Depositphotos

Тайский школьник ударил свою учительницу из-за несогласия с оценкой на экзамене. Об этом пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел 5 августа в провинции Утхай Тхани. Ученик 11-го класса частной школы хотел высший балл, но получил лишь 18 из 20 баллов. Учительница объяснила, что снизила оценку за то, что школьник не показал свой рабочий процесс, как того требует задание. Женщина предложила ему спросить других учителей, применяют ли они те же критерии оценки.

Хотя другие преподаватели подтвердили эту информацию, ученик вернулся в класс и продолжил настаивать на повышении оценки. Получив отказ, он разволновался, пнул парту и вышел из комнаты, а спустя 10 минут вернулся и внезапно ударил учительницу по лицу на глазах у своих одноклассников.

В результате нападения у учительницы был подбит глаз, появилась опухоль на голове и началось воспаление ребер. 8 августа ее госпитализировали. Женщина подала заявление в полицию.

Родители ученика извинились перед пострадавший и решили перевести его в другую школу. Подростка уже отстранили от занятий.

Ранее девятиклассник ударил учителя физкультуры во время урока в российской школе.

