В Приморье подростки открыли стрельбу по юноше во время драки

В Приморье подросток попал в больницу после конфликта со сверстниками на улице. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел в Артеме, на стадионе Угольщиков. Молодой человек был вместе с другом, когда к ним подошла компания, среди них якобы был 16-летний юноша с пневматическим пистолетом.

Между подростками произошел конфликт, во время которого завязалась драка со стрельбой. В результате пострадавший попал в больницу, во время исследования у него обнаружили две пули в голове.

«Заявлением уже занимается полиция, парню выдали направление на судмедэкспертизу», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге задержали 22-летнего молодого человека. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватился за пистолет и стал стрелять по детской площадке.

Во время инцидента никто не пострадал. Незарегистрированное оружие у стрелка изъяли.

Ранее в Волгограде рецидивист выстрелил в бродячую собаку из окна квартиры.