Иностранец изнасиловал юношу с психическим заболеванием на родине и скрывался в РФ

В Казахстане в изолятор отправили мужчину, который надругался над подростком. Об этом сообщает Генпрокуратура Казахстана.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, но провести необходимые мероприятия с ним удалось только сейчас. По данным прокуратуры, мужчина пришел в квартиру, где подросток проживал вместе с родителями, которых гость знал. Во время визита он изнасиловал несовершеннолетнего.

Отмечается, что знакомый семьи знал и о возрасте юноши, и о его психическом заболевании. Возраст пострадавшего не уточняется.

«После совершения данного преступления подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск», – сообщается в публикации.

В 2024 году его задержали на территории Челябинской области в России, после чего передали Казахстану.

На данный момент фигурант разбирательств находится в изоляторе. Если его вина будет доказана, он может получить срок до семнадцати лет лишения свободы.

