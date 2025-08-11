ФСБ раскрыла подробности участия Украины в убийстве вице-мэра Ставрополя

Убийство вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева организовали спецслужбы Украины, отправив к нему со взрывчаткой обманутого ими россиянина. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В публикации говорится, что исполнитель под влиянием спецслужб перевел украинской стороне деньги, а потом якобы получил угрозы от сотрудника ФСБ о возбуждении уголовного дела из-за финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для избежания уголовной ответственности мужчине нужно было выполнить ряд действий. Во время выполнения задания злоумышленник при сближении с Гурциевым был подорван.

«Самодельное взрывное устройство было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель думал, что в ней находится диктофон», — отметили в ведомстве.

В конце мая в Ставрополе в результате мощного взрыва Заур Гурциев получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился мужчина. Момент ЧП попал на видео. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ и 222.1 УК РФ.

