В Чувашии на бизнесмена, заставившего детей умыться зеленкой, завели дело

На предпринимателя из Чувашии завели уголовное дело по факту похищения двух подростков, которых он вывез в безлюдное место и принудил умыться зеленкой якобы за кражу фруктов. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что вечером 30 июля мужчина, находясь на рынке в Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя несовершеннолетними. С целью наказания подозреваемый, угрожая применением насилия, посадил брата и сестру в автомобиль и отвез примерно на два километра от рынка в безлюдное место, где заставил их умыться зеленкой.

В отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ, которая предусматривает ответственность за похищение человека с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов сообщал в своем Telegram-канале, что индивидуальный предприниматель принес несовершеннолетним официальные извинения и компенсировал затраты.

