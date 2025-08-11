На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии на бизнесмена, заставившего детей умыться зеленкой, завели дело

СК: на бизнесмена из Чувашии завели дело за похищение несовершеннолетних
true
true
true

На предпринимателя из Чувашии завели уголовное дело по факту похищения двух подростков, которых он вывез в безлюдное место и принудил умыться зеленкой якобы за кражу фруктов. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что вечером 30 июля мужчина, находясь на рынке в Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя несовершеннолетними. С целью наказания подозреваемый, угрожая применением насилия, посадил брата и сестру в автомобиль и отвез примерно на два километра от рынка в безлюдное место, где заставил их умыться зеленкой.

В отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ, которая предусматривает ответственность за похищение человека с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов сообщал в своем Telegram-канале, что индивидуальный предприниматель принес несовершеннолетним официальные извинения и компенсировал затраты.

Ранее в Краснодаре подростки заставили сверстника лизать ботинки, чтобы искупить вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами