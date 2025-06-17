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«Лизал обувь и просил о пощаде»: на Кубани подростки устроили самосуд над сверстником

В Краснодаре подростки заставили сверстника лизать ботинки, чтобы искупить вину
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В Краснодаре группа подростков издевалась над 15-летним сверстником и снимала это на видео. Запись издевательств разместило издание «Блокнот Краснодар».

По информации издания, поводом для издевательств якобы послужило то, что юноша делал непристойные предложения 12-летней девочке.

«Я приношу свои извинения за то, что приставал к девочке: лапал и шутил все время... Такое больше не повторится», — заявляет на камеру подросток, которого поставили на колени.

После этого к юноше подошли несколько человек и подставляли ему к лицу обувь, чтобы он вылизывал ее. Судя по кадрам, сначала мальчик отказался выполнить требования обидчиков, но затем согласился, чтобы от него отстали.

«Вылизывай! Молодчина, красавчик», — хвалят за кадром обидчики школьника за его покладистость.

По неподтвержденной информации, подростка также избили, и он остался без зуба.

Инцидентом заинтересовались в региональной полиции и прокуратуре.

Ранее в Канске подростки поставили на колени мальчика и избили.

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