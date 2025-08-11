На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бездомный ударил пожилого мужчину ножницами в грудь за отказ подать милостыню

В Италии бездомный ударил пожилого мужчину ножницами за отказ подать милостыню
Depositphotos

В Италии 88-летний мужчина отказался подать милостыню и получил удар ножницами в грудь. Об этом сообщает Today.it

Инцидент произошел 9 августа в историческом центре города Римини. 28-летний бездомный, выпрашивавший деньги у прохожих, напал на пожилого мужчину после того, как тот отказал ему в подаянии. Агрессор ударил пенсионера ножницами в грудь, после чего попытался скрыться.

Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Римини, врачи дали критический прогноз по его лечению. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника, который пытался спрятать окровавленное орудие преступления. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

До этого пьяный россиянин поссорился с приятелем и ударил его ножом в шею. Скрывшись с места преступления, он выбросил нож в болото и сжег свою одежду.

Ранее в Иркутской области подросток на байке ударил пенсионера, сделавшего ему замечание.

