Бездомный ударил пожилого мужчину ножницами в грудь за отказ подать милостыню

В Италии 88-летний мужчина отказался подать милостыню и получил удар ножницами в грудь. Об этом сообщает Today.it

Инцидент произошел 9 августа в историческом центре города Римини. 28-летний бездомный, выпрашивавший деньги у прохожих, напал на пожилого мужчину после того, как тот отказал ему в подаянии. Агрессор ударил пенсионера ножницами в грудь, после чего попытался скрыться.

Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Римини, врачи дали критический прогноз по его лечению. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника, который пытался спрятать окровавленное орудие преступления. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

