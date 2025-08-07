В Иркутской области подросток на байке ударил пенсионера, сделавшего ему замечание

В городе Байкальске Иркутской области подросток ударил пожилого мужчину, сделавшего ему замечание. Видео с места происшествия опубликовал Babr Mash.

Как сообщает Telegram-канал, молодые люди устроили на местном стадионе гонки на мотоциклах. В это время там бегал 70-летний мужчина. Один из байкеров, проезжая мимо, чуть его не задел. Пенсионер возмутился, тогда молодой человек на него накинулся. Очевидцы утверждают, что подростка оттащили друзья.

«Он за что меня ударил? Ты мне объясни. Кто мне объяснит, а? Пацаны, вы че творите?.. Ты знаешь, сколько мне лет?» — вопрошает пенсионер на видео, где молодые люди стоят вокруг него.

Пять дней назад в Мензелинске девочка-подросток напала на членов своей семьи с ножом из-за замечания. 11-летняя девочка находилась в квартире вместе со старшими братом, сестрой и бабушкой. Около трех часов ночи, когда четвероклассница играла в онлайн-игру, юноша сделал ей замечание. Спустя некоторое время девочка, вооружившись кухонным ножом, напала на заснувшего брата, бабушку и 19-летнюю сестру. Мальчика спасти не удалось. Пожилую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее на Кубани недовольный турист разрубил инструменты музыканта топором.