Пьяный россиянин поссорился с приятелем и ударил его ножом в шею

В Смоленской области мужчина изрезал приятеля ножом из-за ссоры
В Темкинском округе Смоленской области местного жителя подозревают в нападении с ножом на приятеля, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, подозреваемый вместе со своей девушкой приехал погостить в деревню, где познакомился с 35-летним сельчанином. Мужчины решили выпить, во время застолья между ними произошел конфликт.

Проводив девушку домой, фигурант вернулся в дом потерпевшего, продолжил ссору и дважды ударил его ножом в шею и область грудной клетки. Скрывшись с места преступления, он выбросил нож в болото и сжег свою одежду. Спасать пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Краснодарском крае ссора 48-летнего мужчины с женой едва не стоила мужчине жизни. 49-летняя женщина в ходе конфликта с супругом взяла со стола нож, ударила мужа в бедро и попала в артерию. Мужчина выжил, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавшей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее две россиянки ударили пенсионерку шваброй, пригрозили ей ножом и ограбили.

