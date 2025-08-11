Японские власти призвали к срочной эвакуации миллионов граждан из-за рекордных дождей

В Японии призвали эвакуировать три миллиона человек из-за наводнений и оползней

Японские власти в понедельник обратились к трем миллионам жителей с призывом покинуть свои дома из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на юго-западе страны. Об этом пишет rg.ru.

Уже несколько человек в результате происшествий считаются пропавшими без вести. Местные телеканалы опубликовали кадры, где в префектуре Кумамото вода достигает примерно одного метра, затапливая жилые дома, магазины и автомобили.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что за шесть часов утра понедельника в городе Тамана, который оказался наиболее пострадавшим, выпало более 37 сантиметров осадков — это новый рекорд для данного района. Метеорологи предупредили, что ситуация крайне опасна для жизни и потребовала немедленных мер безопасности, призвав жителей к максимальной бдительности.

Особое внимание было уделено городу Кумамото, где Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии объявило самый высокий уровень тревоги для около 384 тысяч человек, в основном проживающих в этой префектуре.

В городе Косы один мужчина пропал без вести после того, как на его дом обрушился оползень, сообщил местный чиновник AFP. В Мисато спасатели пытаются оказать помощь пожилому мужчине, который оказался заблокированным в доме, поврежденном оползнем. Кроме того, двое жителей крупного города Фукуока были унесены рекой в воскресенье и до сих пор считаются пропавшими, согласно информации общественной телекомпании NHK.

Ранее в Японии более 10 тыс. человек потребовалась госпитализация из-за жары.