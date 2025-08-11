На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лицо женщины «отвалилось» после приема обезболивающего

У американки развился синдром Стивенса–Джонсона после приема обезболивающего
Kennedy News and Media

Лицо американки «отвалилось» после приема обезболивающего, пишет LADBible.

Алешия Роджерс из Небраски родила третьего ребенка при помощи экстренного кесарева сечения. Врачи назначили ей ибупрофен для снятия боли и воспаления. На протяжении трех недель Роджерс принимала его два раза в день, считая это безопасным, ведь использовала препарат с подросткового возраста.

Первые тревожные симптомы появились внезапно: отек лица, сыпь на груди и ощущение жжения при глотании. В отделении неотложной помощи женщине поставили предварительный диагноз — конъюнктивит или скарлатина — и посоветовали продолжать прием обезболивающего.

Всего через несколько часов состояние резко ухудшилось: лицо Алешии покрылось волдырями, глаза отекли и закрылись, кожа начала отслаиваться. Повторная госпитализация выявила истинную причину — синдром Стивенса–Джонсона, который вскоре перешел в наиболее тяжелую форму — токсический эпидермальный некролиз.

По словам врачей, от 90 до 95% кожного покрова женщины отошло, что привело к развитию сепсиса и полиорганной недостаточности. Медики ввели пациентку в медикаментозную кому, давая лишь 5–10% шансов на выживание. За время лечения американке провели полное иссечение пораженной кожи, масштабную пересадку кожных покровов и амниотической мембраны глаза.

При пробуждении Роджерс не помнила, что недавно родила, и потеряла часть воспоминаний. Несмотря на тяжелое восстановление и долгосрочные осложнения, она была выписана через месяц после выхода из комы.

«Мы считаем, что все началось из-за ибупрофена. Я принимала его по назначению и не могла предположить, что мой организм вдруг отторгнет препарат, который я использовала всю жизнь. Это страшно и непонятно», — рассказала она.

Ранее лицо 28-летней женщины резко постарело во время беременности.

