Лицо 28-летней женщины резко постарело во время беременности

Малайзийка удивила соцсети, опубликовав фотографии своей трансформации во время беременности, когда ее лицо покрылось глубокими морщинами, воспалениями и пустулами, придавая ей вид пожилой женщины, пишет Oddity Central.

Недавно 28-летняя Фарах Файзал опубликовала фото своего сильно деформированного лица. На кадре ее кожа была грубой, с увеличенным носом и ушами, покрытая гнойниками и глубокими складками — симптомы, которые она не могла объяснить и которые не поддавались лечению привычными средствами ухода за кожей.

«Каждое утро я просыпалась с новыми прыщами, кожа чесалась, горела, воспалялась. Я не узнавала себя в зеркале», — поделилась она.

Файзал, мать новорожденного ребенка, описала этот период как глубоко травматичный. Однако она отметила, что поддержка ее мужа помогла ей сохранить психическое здоровье.

«Мой муж — мой дом. Он успокаивает мои страхи, всегда напоминает мне, какая я красивая, сильная и достойная любви», — добавила малайзийка.

К счастью, после родов ее состояние значительно улучшилось. Воспаления почти исчезли, а кожа постепенно возвращается к прежнему виду. Тем не менее, процесс восстановления продолжается.

