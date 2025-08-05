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Врач объяснила, как построить правильную ягодную диету и похудеть

Врач Денисенко: ягодная диета поможет сбросить лишний вес
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Depositphotos

Ягодная диета может помочь в борьбе с лишними килограммами. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко.

По ее словам, так можно избавиться от нескольких килограммов, если грамотно составить рацион питания. Врач призвала не есть ягоды и фрукты в чистом виде, а сочетать их с нежирным йогуртом, кефиром или творогом. К ним можно добавить горсть льняного семени или кедровых орехов.

«При таком подходе углеводы всасываются медленнее и дольше держат уровень сахара крови на одном уровне. Тогда чувство сытости сохранится дольше», — отметила Денисенко.

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и высоким уровнем сахара в крови перед изменением питания важно сначала проконсультироваться с врачом, заключила она.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что во время диеты всегда есть риск сорваться и набрать еще больше килограммов. Чтобы это предотвратить, необходимо регулярно устраивать читмилы (приемы пищи, во время которых можно себе позволить абсолютно все).

Ранее были названы две самые полезные диеты для пожилых.

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