Мужчина, открывший стрельбу у медцентра в США, обвинил во всем вакцину от COVID-19

Американец, устроивший стрельбу в штате Джорджия, был недоволен вакциной от COVID-19. Об этом пишет ABC News.

Тридцатилетний Патрик Джозеф Уайт из Джорджии открыл огонь возле штаб-квартиры Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте вечером в пятницу, 8 августа. Он ранил сотрудника полиции Дэвида Роуза, которого не удалось спасти, и сам был найден на месте происшествия без признаков жизни.

По данным источников, Уайт испытывал проблемы с психическим здоровьем и был одержим идеей, что вакцина от COVID-19 вызвала у него плохое самочувствие и тяжелую депрессию. Соседи сообщали, что Уайт жаловался на проблемы с желудком, резкую потерю веса и затруднения с глотанием после прививки, а также выражал недовольство тем, что СМИ и правительство не освещают подобные случаи. Борясь с этими проблемами, мужчина все больше зацикливался на поставленной вакцине как на источнике своего недовольства.

Вечером 8 августа Уайт попытался пройти на территорию CDC, но был остановлен охраной. Затем он переместился к ближайшей аптеке, где и начал стрельбу, выстрелив в окна нескольких зданий на кампусе. Таким образом, инцидент с Уайтом связывают с его психическим состоянием и ложными убеждениями о вреде вакцины. Расследование продолжается. Руководство CDC сообщило о принятии мер безопасности и усиленном мониторинге возможных угроз в адрес агентства и его персонала.

