На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, открывший стрельбу у медцентра в США, обвинил во всем вакцину от COVID-19

Американец устроил стрельбу в Атланте из-за недовольства вакциной от COVID-19
true
true
true
close
Shutterstock

Американец, устроивший стрельбу в штате Джорджия, был недоволен вакциной от COVID-19. Об этом пишет ABC News.

Тридцатилетний Патрик Джозеф Уайт из Джорджии открыл огонь возле штаб-квартиры Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте вечером в пятницу, 8 августа. Он ранил сотрудника полиции Дэвида Роуза, которого не удалось спасти, и сам был найден на месте происшествия без признаков жизни.

По данным источников, Уайт испытывал проблемы с психическим здоровьем и был одержим идеей, что вакцина от COVID-19 вызвала у него плохое самочувствие и тяжелую депрессию. Соседи сообщали, что Уайт жаловался на проблемы с желудком, резкую потерю веса и затруднения с глотанием после прививки, а также выражал недовольство тем, что СМИ и правительство не освещают подобные случаи. Борясь с этими проблемами, мужчина все больше зацикливался на поставленной вакцине как на источнике своего недовольства.

Вечером 8 августа Уайт попытался пройти на территорию CDC, но был остановлен охраной. Затем он переместился к ближайшей аптеке, где и начал стрельбу, выстрелив в окна нескольких зданий на кампусе. Таким образом, инцидент с Уайтом связывают с его психическим состоянием и ложными убеждениями о вреде вакцины. Расследование продолжается. Руководство CDC сообщило о принятии мер безопасности и усиленном мониторинге возможных угроз в адрес агентства и его персонала.

Ранее вооруженный человек устроил стрельбу в церкви в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами