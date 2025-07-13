Вооруженный человек устроил стрельбу в церкви в США

Бешир: в штате Кентукки неизвестный устроил стрельбу в церкви, есть раненые

Вооруженный человек устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), в результате множество людей получили ранения. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

По его словам, неизвестный также вступил в перестрелку с патрульными полицейскими на Ричмонд-роуд. Все пострадавшие были госпитализированы.

Губернатор добавил, что детали нападения устанавливаются и о них будет сообщено в ближайшее время.

До этого в штате Теннесси стрельба произошла во время встречи выпускников, пострадали четыре человека.

А в начале июля неизвестные устроили стрельбу у ночного клуба Чикаго, трех человек спасти не удалось. Как сообщал портал CBS News, трагедия произошла в квартале 300 West Chicago Avenue. Злоумышленники подъехали к клубу, где проходила вечеринка по случаю выхода нового альбома рэпера Мелло Бакзза, и открыли огонь из окна автомобиля.

Также в штате Юта мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала KSL, 45-летний подозреваемый сам позвонил правоохранителям и сообщил, что расправился со своей супругой.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.