Девятиклассник ударил учителя физкультуры во время урока в карельской школе

Педагог из Карелии пострадал от нападения школьника, тот поднял на него руку прямо во время урока. Информация об этом появилась на странице администрации Лахденпохского района во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 17 апреля в Лахденпохской СОШ. На уроке физкультуры между учителем и учеником произошел словесный конфликт, причины которого не сообщаются, и в результате девятиклассник ударил педагога.

Подросток уже извинился перед пострадавшим, ситуация обсуждалась на специальной линейке для девятых классов. В понедельник состоится заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которой решится судьба школьника.

О произошедшем знают в районном управлении образования, полиции и прокуратуре. Какое наказание грозит виновному, пока не уточняется.

Ранее в Киргизии школьники выманили учителя на улицу и избили кастетом.