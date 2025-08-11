Полиция ищет двух насильников и любовника 13-летней россиянки

В Ленинградской области полицейские занимаются поисками двух насильников и 19-летнего любовника 13-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

46-летняя жительница Киришского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в отношении половой неприкосновенности ее дочери было совершено несколько преступлений. Предварительно, первый инцидент произошел зимой 2023 года в поселке Будогощь, где 33-летний знакомый семьи совершил насильственные действия в отношении тогда еще 12-летней девочки. Второй случай произошел летом 2025 года на озере в том же населенном пункте — ребенок подвергся насилию со стороны малознакомого мужчины, с которым познакомился в соцсети.

Третий инцидент произошел несколько дней назад в городе Кириши, рассказала женщина. Там 19-летний местный житель совершил соитие с девочкой по обоюдному согласию. Заключением гинеколога подтвержден факт раннего начала ребенком половой жизни, следов насилия не выявлено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка ищут всех троих мужчин.

Ранее женщина нашла в кровати с дочерью ее 14-летнего любовника и ударила его ножом.