Женщина нашла в кровати с дочерью ее 14-летнего любовника и ударила его ножом

В Австралии 49-летняя религиозная женщина обнаружила в кровати со своей 14-летней дочерью ее любовника того же возраста и ударила его ножом. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в городе Перт. Дженнифер Чин обнаружила мальчика без рубашки в спальне со своей дочерью. По версии обвинения, женщина нанесла подростку четыре ножевых ранения, когда он пытался скрыться.

Подросток получил ранения груди и плеча при попытке бегства. Его госпитализировали с кровопотерей. Защита утверждает, что Чин действовала в состоянии страха, приняв юношу за злоумышленника.

Суд установил, что подростки состояли в добровольных отношениях и скрывали их, так как мать девочки не одобряла их из-за христианских убеждений. В момент конфликта дочь пыталась помешать матери войти в комнату, назвав юношу своим другом, которого якобы выгнали из дома. По версии защиты, это вызвало у женщины панику.

На место происшествия вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело. Судебное разбирательство на данный момент продолжается.

Ранее девочка попала в больницу с жалобами на боль в животе и вскоре родила от своего брата.