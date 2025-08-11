Россиянам напомнили о возможности вернуть налоговый вычет за покупку жилья

Депутат Чаплин: супруги в РФ могут вернуть до 6 млн рублей при покупке жилья

Россияне имеют право при покупке или строительстве жилья оформить налоговый вычет, который начисляется на каждого супруга. Лимит по купленной недвижимости в ипотеку составляет 3 млн рублей на каждого из супругов, рассказал RT член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

Право на налоговый вычет имеет каждый супруг независимо от того, на кого оформляются документы, отметил депутат. Средства начисляются в рамках установленных лимитов.

«Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей на человека. При этом супруги могут самостоятельно распределить эти средства между собой», — отметил Чаплин.

При оформлении ипотеки лимит увеличивается до 3 млн рублей на каждого заемщика, добавил он.

Для получения вычета необходимо подготовить все требуемые документы, а также написать заявление о распределении вычета между супругами. Эту процедуру можно провести в режиме онлайн на сайте ФНС или при личном обращении в налоговую, заключил парламентарий.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств для себя, родителей, детей, супруга или супруги. Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение) составляет 150 тысяч рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей, объяснил Балынин.

Ранее в Госдуме предложили индексировать налоговый вычет на оплату кружков и секций.