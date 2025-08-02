Эксперт рассказал о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

Доцент Балынин: россияне могут получить налоговый вычет за лечение и лекарства

Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт уточнил, что можно вернуть часть средств не только за свое лечение, но и родителей, детей, супруга или супруги. Также есть возможность получить налоговый вычет за лекарства, приобретенные по рецепту врача, и учесть страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования.

Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение) составляет 150 тысяч рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей, объяснил Балынин.

«Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России», — рассказал доцент.

До этого Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие увеличение налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми до 1 миллиона рублей.

В июне депутат Госдумы, член комитета по образованию Анна Скрозникова выступила с инициативой проиндексировать налоговый вычет на расходы по оплате образовательных услуг для детей.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности бесплатного санаторно-курортного лечения.