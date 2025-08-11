Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 12 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 км. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его пути — поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Спасатели попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.