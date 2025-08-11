Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Машук» в Пятигорске

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума «Машук». Текст президентской телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что насыщенная программа форума, включающая лекции, дискуссии, круглые столы и встречи с известными учеными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Время героев» и проекта «Твой герой», способствует творческому и духовно-нравственному развитию молодежи.

Президент также отметил, что Пятигорск вновь стал центром притяжения талантливой и энергичной молодежи. Среди участников форума — активисты «Движения первых», педагоги, специалисты по дошкольному образованию, студенты из России и других стран.

Глава государства подчеркнул, что в ходе форума участники смогут предложить идеи и проекты для совершенствования российского образования, внедрения новых форм обучения, технологий и патриотического воспитания. Он выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а инициативы молодежи будут востребованы, пожелав всем успехов.

XVI Всероссийский молодежный форум «Машук» является флагманским событием платформы «Росмолодежь.Форумы». В 2024 году форум был признан событием года по версии Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». В 2025 году «Машук» объединит более 2000 молодых профессионалов из сферы педагогики и воспитания, правозащитных институтов, а также наставников проекта «Первые первым» в возрасте от 14 до 35 лет со всех регионов России.

Ранее в Чувашской Республике прошла федеральная арт-выставка молодых художников и дизайнеров.